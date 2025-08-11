Омск-Информ
·Общество

Ограничения будут действовать вечерами.
В Омске снова сократят движение трамваев № 1, 4 и 7, которые ездят в Амурский поселок. Временно они будут следовать по укороченным маршрутам только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Даты ограничений:
  • с 20:30 11 августа до 5:30 12 августа;
  • с 20:30 13 августа до 5:30 14 августа;
  • с 20:30 15 августа до 5:30 16 августа.
Причина ограничений в капитальном ремонте трамвайных путей в Амурском поселке. Работы проводятся на улице Челюскинцев от 5-й Северной до 8-й Восточной.
Андрей Андреев
