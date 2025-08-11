В рамках Недели агропромышленного комплекса – c 8 по 12 октября – пройдет первый Всероссийский агродиктант.

Образовательная инициатива реализуется при поддержке федерального проекта партии «Единая Россия» «Российское село» и АО «Россельхозбанк». Проект призван продемонстрировать возможности для развития россиян в сельском хозяйстве через знакомство с современным и технологичным агропромышленным комплексом страны.

– Являясь профильным банком для АПК, мы всесторонне поддерживаем фермерское сообщество и аграрные предприятия региона. Кроме того, Россельхозбанк принимает активное участие в ряде образовательных инициатив, направленных на популяризацию сельского хозяйства. Например, с каждым годом растет количество желающих примкнуть к нашей «Школе фермера». В этом году с особой радостью мы присоединяемся к первому в истории Всероссийскому агродиктанту. Он станет еще одним интересным мероприятием, призванным продемонстрировать престижность профессии земледельцев и животноводов, – отметил директор Омского РСХБ Лев Янеев.

Мероприятие пройдет в смешанном формате: онлайн в личном кабинете на сайте агродиктант.рф , а также на 300 офлайн-площадках в 89 регионах страны. Все участники диктанта получат электронные сертификаты, а победители – дипломы.

– Агродиктант, на мой взгляд, замечательная инициатива. Она интересная, актуальная и действительно новаторская. Мы слышали про то, как проводятся различные виды диктантов, но вот аграрных до этого момента не было. Планирую принять участие в данном мероприятии, потому что всегда приятно проверить свои знания, тем более если они связаны с любимым делом, – подчеркнул председатель ассоциации «Народный фермер» Омской области, заместитель руководителя КХ «Тритикум» Максим Левшунов.

Уточним, что на процедуру агродиктанта выделяется 45 минут. За это время нужно будет ответить на 30 вопросов. Тематика охватит ключевые направления развития агропромышленного комплекса: от исторического наследия и кадров до технологических решений и внешнеэкономической деятельности.

Все вопросы будут разделены на четыре категории: «Дети до 12 лет», «Подростки от 12 до 18 лет», «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК» и «Взрослые с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК».

Зарегистрироваться для участия в офлайн-формате все желающие смогут с 1 по 30 сентября на агродиктант.рф.

erid: 2SDnjdLSAhU

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890, юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.