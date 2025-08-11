Команда Тюкалинского маслосыркомбината в сотрудничестве с молодежным движением ТюкаLAB организовала праздничный юбилейный концерт.

Столетний юбилей Тюкалинского района ознаменовался грандиозным праздником, который запомнится жителям и гостям города надолго. Кульминацией торжества стал феерический концерт, организованный командой Тюкалинского маслосыркомбината в сотрудничестве с энергичным молодежным движением ТюкаLAB.

Масштабы мероприятия поражали: более шести тысяч человек собрались на площади, чтобы стать свидетелями незабываемого шоу. Организаторы постарались на славу, создав поистине впечатляющую программу, рассчитанную на самые разные вкусы.

Концерт начался с зажигательного танцевального мастер-класса от известного хореографа Лисбана Баро. Его энергия и профессионализм зажгли публику, вовлекая зрителей в ритм музыки и движения.

За мастер-классом последовали выступления популярных кавер-групп «Филин Бэнд» и «Назаре», которые исполнили лучшие хиты разных эпох, заставляя публику подпевать и танцевать.

Между музыкальными выступлениями развернулось поистине волшебное лазерное шоу, заполнившее ночное небо яркими, переливающимися цветами и замысловатыми узорами. Душевности моменту добавило массовое караоке, где каждый желающий мог продемонстрировать свои вокальные способности.

Атмосфера была невероятно дружелюбной и непринужденной – люди пели, смеялись, общались, создавая ощущение единого, сплоченного сообщества. Даже неожиданно начавшийся проливной дождь не смог помешать. Люди, воодушевленные общим весельем, продолжали петь и танцевать, не обращая внимания на непогоду.

Более четырех часов длилось это грандиозное действо, оставив неизгладимый след в сердцах всех причастных.

Тюкалинцы утверждают, что такого грандиозного и запоминающегося праздника их город еще не видел. Концерт стал не просто развлекательным мероприятием, а настоящим подарком к 100-му дню рождения Тюкалинского района, символом единства и гордости за свой край.