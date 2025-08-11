Ему помогло счастливое число – день рождения жены.

Директор фирмы из Омска стал победителем в Национальной лотереи. Евгений выиграл миллион рублей в лотерее «Мечталлион». Как рассказал омич, он купил сразу 27 лотерейных билетов, потому что 27 июля – день рождения его жены. Он считает 27 счастливым числом всей своей семьи.

– Я бросил курить, стал больше внимания уделять спорту. Может, это тоже повлияло. Когда ты становишься лучше, и удача, видимо, идет навстречу, – отметил Евгений.

О выигрыше омич узнал из СМС-сообщения. Он уже решил, что на эти деньги займется обустройством дачи. Кроме того, мужчина снова купил лотерейные билеты, надеясь, что выиграет вновь.