Жители «кисельных» берегов страдают уже несколько лет.

Совсем не сказочная история разворачивается в Калачинском районе. Как рассказал депутат Совета Калачинского городского поселения Виталий Поддубиков, два года на территории Калачинского района сливаются отходы производства.

Земельный участок, расположенный в Калачинском районе, был передан в аренду местной администрацией, и в течение последних лет на него незаконно сливались кисломолочные отходы от производства сыра. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, производитель никак не ограничил свою вредную для окружающей среды деятельность. Запах гниющих отходов до сих пор отравляет воздух, мешая нормальной жизни жителей Заречного микрорайона Калачинска, а также жителей села Воскресенка и деревни Стародубки.

Размер ущерба, определенный федеральным Росприроднадзором, составил 22,6 млн рублей. В защиту прав граждан и устранение последствий загрязнений направлялись обращения и проводились проверки как со стороны федерального ведомства, так и других контролирующих органов. Были вынесены штрафы и предписания, однако загрязнение почвы до сих пор не ликвидировано.

Следственным комитетом будет проведена проверка информации о загрязнении (порче) земельного участка опасными производственными отходами. В рамках проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.