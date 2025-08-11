Это уже второе дело о взятке в отношении военного.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Константину Носкову, который получил камин стоимостью 50 тыс. рублей в качестве взятки от подчиненного.

По данным дела, Носков, занимая должность, связанную с организацией командировок, обещал отправить военнослужащего в зону СВО в обмен на ценный подарок.

Стоит отметить, что это не первое нарушение для Носкова. В апреле ему уже выносили приговор за аналогичное преступление. На этот раз суд, частично сложив наказания, назначил ему штраф в размере 3,5 млн рублей и лишил права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на шесть лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.