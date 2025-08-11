Передвижная экспозиция будет работать два дня.

Сегодня, 11 августа, в Омск приехала передвижная выставка «Поезд победы» (12+), рассказывающая о Великой Отечественной войне. Она будет проходить два дня.

Несмотря на то что выставка началась в 9 часов утра, билетов на сайте уже не осталось.

На ресурсе отмечено, что билет может снова поступить в продажу, если какой-либо гость решит отказаться от участия. Тем временем экскурсию возможно посетить онлайн в виртуальном режиме.

Напомним, что поезд состоит из десяти вагонов, каждый из которых посвящен отдельному этапу Великой Отечественной войны и оснащен уникальной интерактивной экспозицией. Особенность экспозиции заключается в ее современном техническом оснащении: используется свыше 50 видеопроекторов, установлено 18 больших экранов и подготовлено 12 сенсорных столов. Все это дополняется светом и звуком, создавая полную иллюзию воздушных баталий, масштабных танковых атак, ежедневной армейской службы и мирных воспоминаний довоенной эпохи.