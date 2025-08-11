Проведение замеров ТКО поможет установить актуальные нормативы.

Российский экологический оператор сообщает, что в 30 регионах будут проведены измерения количества мусора, чтобы установить актуальные нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Делают это для того, чтобы актуализировать нормативы и, если потребуется, изменить тарифы.

– Жители могут платить некорректную сумму за услугу по обращению с отходами, – сказала генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова.

Уже сейчас замеры мусора проводят в 19 субъектах РФ, планируют проведение работ и готовятся к определению подрядчиков в 11 регионах, в том числе в Омской области.

Происходит такая работа на специально отобранных площадках. Мусор взвешивают, учитывают его плотность, территориальные особенности, потому выбирают контейнеры у многоквартирных домов и в частном секторе, а все данные собираются в течение четырех сезонов – объемы мусора меняются в зависимости от времени года.