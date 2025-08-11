Работе в районной газете он отдал 43 года.

Сегодня, 11 августа, стало известно об уходе из жизни известного журналиста Валерия Неверко на 76-м году жизни. Сообщение опубликовано в телеграм-канале газеты «Пламя всегда с вами» Одесского района.

Коллеги покойного подчеркивают, что Неверко сотрудничал с изданием более сорока лет, начав свою карьеру в возрасте 17 лет в 1967 году. До 2010 года он работал фотокорреспондентом газеты, после чего ушел на заслуженный отдых.

Прощание с Валерием Неверко состоится завтра, 12 августа, с 12 до 14 часов в зале прощаний по адресу: улица Ленина, 6, в селе Одесское.

Редакция «Омск-информа» приносит искренние соболезнования его семье, близким и друзьям.