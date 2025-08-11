Глава Омской области отметил ряд проектов, прошедших конкурсный отбор и получивших поддержку из регионального бюджета.

В муниципальных районах Омской области продолжается обустройство общественных пространств, восстановление мемориалов, ремонт дорог. Ситуацию держит на контроле глава региона Виталий Хоценко.

– Продолжаем в районах области реализацию проектов наших жителей в рамках программы местных инициатив, – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В селе Новопокровка Горьковского района на прилегающей территории к школе уложили плитку, установили скамейки и урны. В райцентре Седельниково обустроили спортплощадку с освещением, уличными тренажерами и шведской стенкой. Обустроена территория мемориала Победы в селе Сорочино Калачинского района. В селе Хлебодаровка Русско-Полянского района отремонтирована дорога. Также глава региона проинформировал об обустройстве тротуара на улице Куйбышева в поселке Шербакуль, выполнении ремонта улицы Иртышской в рабочем поселке Москаленки, благоустройстве территории у мемориала в деревне Копейкино Таврического района.

В соответствии с поручением главы Омской области инициативы жителей включены в бюджетное финансирование. Проекты, прошедшие конкурсный отбор, получают поддержку из областного бюджета. В 2025 году в рамках программы в регионе реализуются десятки проектов – от ремонта дорог до восстановления памятников и обустройства общественных пространств.