·Общество

Он занимал пост директора больше 13 лет.

В минувшую субботу, 9 августа, не стало экс-директора детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна» Дмитрия Емельянова. Об этом сообщили представители вожатского отряда «Вместе».
– Дмитрий Николаевич был добрым и отзывчивым человеком, много лет отдал работе с детьми. Для вожатых он всегда был настоящим другом и наставником, готов был делиться опытом и всегда приходил на помощь, – вспоминают в отряде.

Емельянов многократно занимал руководящую должность в лагере «Лесная поляна». Впервые он возглавил детское оздоровительное учреждение в 2007 году, проработав директором около 11 лет. Затем в сентябре 2021 года он вернулся на эту должность, но покинул ее спустя полгода. Позже, в третий раз, он руководил лагерем в течение двух лет, окончательно покинув пост в феврале 2025 года. 

1019Олег Кипорук
1019Олег Кипорук