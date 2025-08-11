В Лузино идет реконструкция свинокомплекса «Чунаевский-2» крупного федерального предприятия, общий объем инвестиций превысит 2,5 млрд рублей.

В 2025 году в развитие свиноводческого предприятия, расположенного в Лузинском сельском поселении Омского района, будет инвестировано более 2,5 млрд рублей.

Как сообщил директор предприятия, запуск свинокомплекса позволит не только увеличить объем производства предприятия, но и создаст порядка 70 новых рабочих мест для жителей села, а также увеличит налоговые поступления в бюджет.

В рамках программы реконструкции промышленного комплекса «Чунаевский-2» будет построен корпус-моноблок с полным циклом выращивания свиней площадью более 47 тыс. кв. метров на 50 тыс. голов, построены два корпуса для подготовки ремонтного молодняка общей площадью более 2500 кв. метров, запущены две новые секции откорма по 1700 голов каждая, а также построены объекты инженерной и сопутствующей инфраструктуры.

В обновленном комплексе на участке воспроизводства уже размещено более 3,6 тыс. свиноматок, запущены основные технологические операции по осеменению поголовья. Первый опорос предприятие ожидает уже в октябре текущего года.

А в следующем году на площадке комплекса «Чунаевский-2» произведут более 7 тысяч тонн свинины. После выхода на полную мощность в 2027 году крупное свиноводческое предприятие увеличит общий объем реализации до 30 тысяч тонн, оставаясь крупнейшим производителем в Омской области.