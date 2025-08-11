Полковник Исак возглавил военкомат Сургута и Сургутского района.
В Сургуте и Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры военным комиссаром стал полковник Александр Исак, прибывший в регион из Омска. Он дважды был участником боевых действий, в том числе в специальной военной операции.
На посту он сменил Андрея Калядина, руководившего военкоматом с 2018 года.
Первое мероприятие, в котором новый военком принял участие, стала отправка гуманитарного груза.
– Я непосредственно был связан с тем подразделением, куда идет этот груз. Состав там сильный, как и командиры, и наши бойцы, которые там проходят службу, достойны высокого звания героев, – отметил новый военный комиссар Сургута и Сургутского района в эфире новостной программы Сургутинформ ТВ.
Впереди у военкома Исака осенняя призывная кампания, которая стартует 1 октября.