В образовательном учреждении обучается около 700 учеников. С 1 сентября отремонтированная школа также примет детей из нового микрорайона Зеленая Река.
Общеобразовательная школа № 21 на Левобережье готовится принимать своих учеников после капитального ремонта. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
– Вместе с руководителем подрядной организации – ООО «Омск Сайдинг Инвест» – Хусайном Закриевым посетили образовательное учреждение. Объем выполненных работ на объекте приближается к 100 %. Строителям осталось завершить монтаж навесного фасада, залить отмостку и произвести пусконаладочные мероприятия на инженерных сетях, – отметил Сергей Шелест.
Согласно контракту, подрядчик получит 213 млн рублей. Средства выделены в рамках инициативы президента РФ Владимира Путина и народной программы партии «Единая Россия». Планируется, что 1 сентября в школе стартует учебный год. Кстати, помимо ребят со своего микроучастка – а это порядка 700 учеников, 21-я школа будет принимать детей из нового микрорайона Зеленая Река.