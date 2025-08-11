В опросе приняло участие девять тысяч человек.

Омичи решили, как будет выглядеть новый фонтан на набережной Тухачевского в районе Выставочного сквера. Итог голосования подвел губернатор Виталий Хоценко в своем личном телеграм-канале вечером воскресенья, 10 августа.

В опросе приняли участие 9225 человек. За первый, победивший, вариант проголосовало 59 %, за второй – 41 %.

Победивший дизайн характеризуется созданием «объемных водных фигур», отличаясь от другого варианта, предполагающего «спокойную водную гладь». Внешний вид обоих проектов выполнен в форме сердца с плавными контурами. На данный момент конкретные характеристики и сроки реализации проекта еще не определены.

Отметим, что планируемый фонтан не станет первым подобным объектом в Омске: первый светомузыкальный фонтан был открыт в 2021 году в парке 30-летия ВЛКСМ за 30 миллионов рублей. Летом он работает каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00, после чего с 21:00 до 22:00 проходит светомузыкальное представление.