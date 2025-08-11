Немного поговорить о других полезно, но если переборщить, могут быть и негативные последствия.

Сплетни в умеренных количествах идут на пользу психическому здоровью, заявила психолог Натали Гудайол в беседе с Metropoles.

Специалист пояснила, что сплетни стимулируют зоны мозга, отвечающие за получение удовольствия, в том числе дофаминергическую систему. Поэтому людям приятно как обсуждать кого-то, так и слушать подобные истории.

Помимо этого, сплетни снимают стресс, укрепляют социальные связи, усиливают чувство общности и дают эмоциональную разгрузку. Однако, как отметил психиатр Миллиан Россафа, в больших дозах такие разговоры могут обернуться депрессией и тревожностью из-за постоянного погружения в негативные темы.