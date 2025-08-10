Ежемесячные выплаты в целом выше среднего. Но варьируются.

Омскстат в День строителя подготовил любопытную статистику по представителям этой профессии. Как оказалось, в регионе трудятся 23 тыс. строителя.

При этом по итогам 2024 года объем работ превысил 128 млрд рублей, а за полгода 2025-го составил 50 млрд рублей.

Среднемесячная заработная плата работников составила 73 тыс. рублей. Это на 8,6 тыс. рублей выше среднеобластного уровня. Впрочем, в зависимости от сферы работы зарплаты варьируются от 20 тыс. до 170 тыс. рублей.