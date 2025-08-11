Омск-Информ
Температура днем поднимется до +27 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 11 августа, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +22...+27 °C.

Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-западный, западный, со скоростью 7–12 м/с.

Атмосферное давление будет падать.

Алексей Новиков
