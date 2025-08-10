Сотрудники ДПС без опознавательных знаков массово ловят нарушителей.

В Омске и в области стали использовать способ «секретных» госавтоинспекторов для контроля за нарушителями. Сотрудники ДПС могут ездить без нанесенных специальных цветографических схем, специальных надписей и фиксировать все на видео.

Этот способ показал свою эффективность: сотрудниками Госавтоинспекции были привлечены к административной ответственности 15 автолюбителей в городе и 9 – на загородных автодорогах. Об этом рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.

В ведомстве заявили, что водителям на дороге нужно не бояться неотвратимости наказания, а заботиться о безопасности окружающих.