·Общество

Плоды дерева обильно усеяли площадь возле кинотеатра «Маяковский».

Сегодня, 10 августа, появились снимки очередного урожая, который дал знаменитый абрикос возле кинотеатра «Маяковский». Из снимка, представленного телеграм-каналом omsk_putevoditel, явствует, что плоды дерева обильно усыпали площадь.

40-летний абрикос плодоносит каждый год. И нынешнее лето не стало исключением. Правда, насколько съедобны фрукты, неизвестно.

