Причиной стала банальная нехватка сотрудников.

Администрация Усть-Ишимского района сообщила о новом графике работы местного почтового отделения. Отделение в райцентре теперь будет работать всего 2 часа в неделю: в среду с 11:00 до 13:00. Все остальные дни указаны как выходные.

Как рассказала «Омск-информу» пресс-секретарь «Почты России» в Омской области Екатерина Баканова, отделение вернется к привычному графику работы, как только найдет новых сотрудников и укомплектует штат.

– Это временная ситуация из-за открытых вакансий. Мы стараемся как можно скорее найти новых сотрудников. Мы возобновим привычный график работы почтового офиса, как только укомплектуем штат, – сообщила Баканова.

Также в «Почте России» сообщили, что на самом деле отделение работает не 2, а 4 часа в неделю. Клиентов обслуживают сотрудники мобильной группы, которые доставляют пенсии и корреспонденцию на дом по графику.