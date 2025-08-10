На открытии кафе грузинской кухни посетители выстраивались в очереди за популярными изделиями из теста.

В пятницу, 8 августа, на Любинском проспекте в Омске, как и ожидалось, вместо кафе «Жирафа Мими» открылось заведение грузинской кухни «Старик Хинкалыч». Это федеральная сеть из 150 хинкальных в 71 городе.

В день запуска кафе всем посетителям продавали хинкали по 1 копейке за штуку. При этом выдавалось не более 6 грузинских изделий из теста в одни руки.

Впрочем, это обстоятельство не остановило омичей, которые устроили огромные очереди. Из-за ажиотажа гости ожидали заказов по 1,5 часа, уточняет «Новый Омск».

Отметим, что сейчас омский ресторанный бизнес накрыла мода на грузинский общепит. Все заведения пользуются неизменной популярностью.