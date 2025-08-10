Омск-Информ
·Общество

В основном откладывались сроки вылета из Москвы и Сочи.

Сегодня, 10 августа, на онлайн-табло Омского аэропорта появилась информация о задержке сразу нескольких рейсов. С незначительным опозданием вылетели два борта Сочи и четыре в Москву.

Самолет в Сочи, запланированный на 7:20, покинул Омск только в 12:43. Задержки коснулись рейсов до Минвод и Новосибирска. Другие борта вылетели без изменений.

