Певец оказался фанатом организатора фестиваля «Штормфест» Александра Шлеменко.
Вчера, 9 августа, празднование Дня физкультурника завершилось выступлением Гарика Burito на Любинском проспекте, у музея имени Врубеля. Концерт стал финалом фестиваля «Штормфест», посвященного 10-летию школы единоборств «ШТОРМ».
Артист успел встретиться с организатором мероприятия, известным бойцом Александром Шлеменко. И выразил восхищение спортсменом. Вероятно, это и стало обстоятельством, побудившим исполнителя выступить в Омске.
– В Омске я не первый раз, – поделился Гарик Burito. – Как для человека, который увлекается боевыми искусствами, это очень важное и грандиозное событие, потому что Александр, во-первых, зарекомендовал себя как очень мощный, интеллектуальный спортсмен, во-вторых, это просто прекрасный семьянин, что для меня является основополагающим. Это человек, который отстаивает наши традиционные ценности и со всех сторон позитивная и положительная личность.
Солист группы исполнил свои хиты «Мама», «По волнам», «Взлетай», «Возьми мое сердце» и другие.