Спасатели рассказали об участках дорог с высокой концентрацией ДТП.
В МЧС по Омской области предупредили о повышенной вероятности аварий на дорогах, вызванной ночными и утренними туманами. Такая погода характерна для середины августа и, помимо романтической дымки, несет с собой реальную угрозу увеличения количества ДТП.
Названы и «черные трассы», где наиболее вероятны аварии в Омской области.
- Сложный участок ФАД Р-402 Тюмень – Омск 578+900 – 579+700 км (Любинский район).
- Сложный участок ФАД А-320 Омск – Черлак 25+000 – 25+980 км (Омский район).
- Сложный участок ФАД Р-254 Южный обход г. Омска 818+000 – 818+200 км (Омский район).
- Сложный участок ФАД Р-254 «Южный обход г. Омска» 822+000 – 822+200 км (Омский район).
- Сложный участок дороги регионального значения Омск – Русская Поляна 25+000 – 26+000 км (Омский район).
- Сложный участок областной трассы Сыропятское – Калачинск 58+000 – 59+000 км (Кормиловский район).
- Сложный участок: Калачинский район (нерегулируемый железнодорожный переезд в районе мясокомбината «Калачинский» в городе Калачинске).