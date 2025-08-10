Теперь путь омского и бразильского капитанов лежит к южной точке.

Известный омский яхтсмен Сергей Щербаков покорил еще одну точку на карте. В ходе российско-бразильской кругосветной экспедиции «Братство-2025» вместе с бразильским капитаном Алейшо Беловым они достигли самой северной точки планеты – мыса Челюскин на Таймыре.

Экспедиция проходит на яхте Fraternidade («Братство»), которую спроектировал и построил Алейшо Белов. Стальное судно размером вдвое больше «Сибири», оно оснащено двумя двигателями, а также всем необходимым для плавания в суровых широтах Арктики.

Как уточнили в омском минспорта, теперь судно движется к самой южной точке планеты – мысу Горн. Команда планирует зайти по пути в российские порты Тикси, Певек, Анадырь.

Путешествие началось 12 апреля из бразильского города Салвадор, а завершится в начале следующего года. Инициатором плавания выступил всемирно известный бразильский путешественник Алейшо Белов, который уже 5 раз обошел вокруг Земли на парусной яхте, из них 3 раза – в одиночку. О намерении провести свою 6-ю «кругосветку» – по Северному морскому пути, который пока не прошел, он объявил в сентябре прошлого года во время своего визита в Омск. Тогда яхтсмен отметил, что всегда хотел совершить это путешествие именно с сибиряками и пригласил принять участие в проекте известного омского яхтсмена Сергея Щербакова.