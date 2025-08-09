Юрий Чернобыльский помнит времена, когда в хоккей играли на улице за зданием облисполкома.

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов съездил в гости к старейшему болельщику омской команды Юрию Чернобыльскому. В этом году ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину города Омска исполнился 101 год. Несмотря на почтенный возраста, Юрий Александрович полон сил и не пропускает ни один матч любимой команды.

– Я болел за «Авангард», еще когда он играл на улице. За зданием облисполкома была хоккейная площадка, – вспоминает ветеран. – Из-за «Авангарда» я перестал смотреть футбол, баскетбол, потому что самое главное спортивное соревнование – это хоккей.

Наиль Якупов подарил Юрию Александровичу игровой джерси «ястребов», подписав его «101 еще не предел», а также пообещал привести Кубок Гагарина, когда омская команда его завоюет.

– Для меня честь познакомиться с таким человеком, у которого такая история, такой жизненный путь, – признался хоккеист. – Здорово, что у него до сих пор есть интересы, он переживает за любимую команду.

Судя по изменениям в составе и настрою руководства «Авангарда», команда намерена биться за кубок уже в ближайшем сезоне, а значит, на 102-й день рождения Юрий Чернобыльский может надеяться на лучший подарок от любимых хоккеистов.