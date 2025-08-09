Оказавшись на отмели, он стал уходить все дальше от берега.

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который оказался в Иртыше и не хотел возвращаться на берег. Инцидент произошел вчера, 8 августа, в районе речного вокзала. Спустившись на отмель, мужчина стал ходить все дальше и не реагировал на просьбы вернуться на берег. Очевидец вызвал спасателей, а сам зашел в воду и пытался уговорить любителя экстрима не идти дальше.

– Сначала мы хотели запросить катер с инспекторами ГИМС, но потом решили, что справимся своими силами, – рассказал о подробностях инцидента начальник караула первой пожарно-спасательной части Илья Токарев. – Сначала спустили лестницу-трехколенку у стенки причала, затем очевидец подтащил мужчину к лестнице, мы, в свою очередь, обвязали его спасательной петлей и подняли наверх. Выяснилось, что у пострадавшего от холодной воды судорогой сильно свело ноги.

Экстремальщиком оказался 57-летний омич. Спасатели передали его в руки врачам. Как мужчина оказался в Иртыше и сколько пробыл в холодной воде, сейчас выясняют полицейские.