·Общество

Температура воздуха будет существенно выше климатической нормы.

Сентябрь в Омской области будет аномально теплым, прогнозируют синоптики Гидрометцентра России. По их данным, температура воздуха в регионе будет существенно выше климатической нормы. При этом ожидается умеренное количество осадков, близкое к норме.

В воскресенье, 10 августа, в Омске прогнозируется повышение температуры воздуха до +24 градусов и без осадков. Будет дуть легкий северо-западный ветер. После этого в регион снова придут дожди.

