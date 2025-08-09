Омск-Информ
·Общество

На амбициозный проект выделено 1,5 млн рублей.

Житель Омской области Анатолий Михальцев победил в конкурсе на предоставление грантов президента России на реализацию экологических и природоохранных проектов. На его проект «Изучение, мониторинг и сохранение орхидных Омской области» будет выделено около 1,5 млн рублей.

– Автор проекта планирует у нас в регионе выращивать настоящие сибирские орхидеи и заниматься клонированием их некоторых видов, – сообщил глава Омской области Виталий Хоценко.

Подробности амбициозного проекта не приводятся.

