У председателя одного из судов заканчивается срок, а в другом суде место главы пустует.

Сегодня, 8 августа, Квалификационная коллегия судей Омской области объявила об открытии вакансий судей. Вакансии включают должности председатей в судах региона.

На данный момент открыты две вакансии председателей судов: один для Тевризского районного суда Омской области и второй для Усть-Ишимского районного суда Омской области. Кроме того, объявлен прием документов от кандидатов на должность зампредседателя Ленинского районного суда города Омска.

Напомним, что с октября 2019 года председателем Тевризского районного суда Омской области является Владимир Кун. Срок его полномочий истекает через два месяца. В Усть-Ишимском районном суде пост председателя пока пустует. Указом от 2021 года и.о. председателем назначена Анна Мозгунова.

Кроме того, открыта вакансия судьи Куйбышевского районного суда города Омска, Арбитражного суда Омской области, а также две вакансии судей в Омский областной суд.