В новый запрет вошли 7 пунктов.

В Омской области расширят закон о запрете курения в общественных местах. Как сказано в проекте постановления Минздрава Омской области, новый закон ограничит курение табака, потребления никотинсодержащей продукции, кальянов в отдельных общественных местах и в помещениях на территории региона.

Так, курение будет запрещено:

на остановках общественного транспорта;

в общих помещениях общежитий (лифтах, кухнях и т.д.);

в границах территорий парков, скверов, набережных (за исключением специально выделенных мест на открытом воздухе);

на парковках общего пользования и в подземных гаражах;

в подземных и крытых надземных пешеходных переходах;

на территориях проведения культурных, физкультурных, спортивных и других массовых мероприятий на открытом воздухе (за исключением специально выделенных мест на открытом воздухе);

в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от: остановочных пунктов; входов в здания, в которых расположены органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления; от многоквартирных жилых домов, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством; от границ детских и спортивных площадок, в том числе их ограждений.

Измерение расстояния от мест, где больше нельзя будет курить, производится по прямой линии.

Начнут принимать заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы по проекту завтра, 9 августа, а закончат 15 августа. Закон должен вступить в силу 1 октября этого года.

Напомним, что курение в общественных местах уже регулирует Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», который запрещает курение в образовательных, медицинских учреждениях, поездах, самолетах и т. д.

Как сказано в проекте нормативного акта, за курение в «запрещенном» месте будет накладываться штраф в соответстивии с 15-ФЗ. То есть сумма административного наказания будет составлять от 500 до 3000 рублей.