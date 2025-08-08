Омск-Информ
Молодой человек сложил упаковки сыра в пакет и вынес из магазина.

Сегодня, 8 августа, омская полиция сообщила о розыске мужчины, подозреваемого в краже сыра из магазина. Как видно на опубликованном видео, молодой человек в темных очках зашел в супермаркет на улице Заозерной и стал складывать упаковки сыра в пакет.

Таким нехитрым образом мужчина вынес 50 упаковок сыра различных сортов. Ущерб оценивается в 5 800 рублей.

Приметы подозреваемого: на вид 25–30 лет, худощавого телосложения, был одет в белую футболку и черные брюки.

Располагающих какой-либо информацией о подозреваемом просят связаться с правоохранительными органами по телефонам: 793502, +79039839179 или 102.

Олег Кипорук
