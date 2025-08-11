Финал конкурса «Лучший по профессии» прошел на нескольких площадках в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге завершился ежегодный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников АЗС и нефтебазовой инфраструктуры «Газпром нефти». В финале конкурса соревновались более 170 специалистов, показавших лучшие результаты в региональных отборочных этапах.

Всего в стартовых конкурсных отборах в этом году приняли участие более 2 тысяч человек. За звание «Лучший по профессии» боролись операторы и управляющие АЗС, инженерные работники, метрологи, специалисты по контролю качества топлива, водители бензовозов и представители других профессий, обеспечивающие топливную логистику и клиентский сервис автомобилистам. Они состязались в 16 номинациях.

Пятеро омичей заняли призовые места в конкурсе:

Тахир Бейсенов – 1-е место в номинации «Лучший наполнитель газовых баллонов»,

Дмитрий Толпекин – 1-е место в номинации «Лучший оператор систем диспетчеризации логистики»,

Андрей Комаров – 2-е место в номинации «Лучший водитель бензовоза»,

Эдуард Ремель – 2-е место в номинации «Лучший заправщик АЗС»,

Ольга Казакова – 3-е место в номинации «Лучший управляющий АЗС».

Впервые в этом году площадки конкурса посетили студенты профильных средних специальных учебных заведений. Будущие специалисты смогли больше узнать о профессиях на топливно-логистических объектах и побывать на производственных площадках.

– Конкурс профессионального мастерства – важная часть кадровой политики компании и одна из профессиональных традиций, – сказал директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский. – Это возможность обменяться опытом, проверить знания, а также попасть в кадровый резерв высококвалифицированных специалистов. В этом году конкурс стал и профориентационной площадкой для студентов. Они смогли погрузиться в профессии на АЗС и нефтебазах, познакомились с производственными задачами, которые решают специалисты. Уверен, этот опыт станет для них мотивацией будущего трудоустройства и откроет интересные карьерные перспективы.

Финал конкурса прошел на пяти АЗС в Санкт-Петербурге, топливном терминале «Гладкое» в Ленинградской области, а также специально подготовленной для состязаний водителей бензовозов площадке, где они демонстрировали мастерство вождения и выполняли задания по маршруту транспортировки топлива с нефтебаз до АЗС.