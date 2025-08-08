Экс-глава готов открывать новые горизонты.

Сегодня, 8 августа, состоялись выборы главы Большереченского района Омской области. Депутаты на открытом голосовании поддержали кандидатуру Сергея Носковца, который ранее занимал должность первого заместителя главы района. Новый руководитель приступит к исполнению обязанностей с 9 августа, как сообщили в администрации района.

Василий Майстепанов, который возглавлял Большереченский район с 2010 года и был переизбран в 2015 и 2020 годах, сложил свои полномочия. В своих аккаунтах в соцсетях он попрощался с жителями, отметив завершение срока своих полномочий и необходимость двигаться дальше, открывая новые горизонты и ставя перед собой новые цели.

– Приходит время двигаться дальше, открывать для себя новые горизонты и ставить перед собой новые цели, – написал Майстепанов.

Минувшей весной экс-главе Большереченского района исполнилось 66 лет.