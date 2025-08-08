Два месяца подряд там наблюдается пониженный уровень загрязнения воздуха.

По данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения в трех округах Омска в июле был повышенный. Жители Кировского, Ленинского и Октябрьского округов дышали оксидом и диоксидом азота.

Причем погода не способствовала рассеиванию вредных примесей в воздухе почти половину месяца. Неблагоприятные метеоусловия наблюдались 1–2, 8–10, 17–18, 21–23, 29–31 июля.

Отметим, что в июне в Кировском и Октябрьском округах уровень загрязнения воздуха был высоким. В Ленинском он был повышенным, а в Советском и Центральном, как в июле, пониженным.