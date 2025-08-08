Подозреваемого в преступлении уже задержали.
В понедельник, 4 августа, в квартире дома на улице Вокзальной в Омске правоохранители нашли разлагающийся труп. Установлено, что это ранее судимый мужчина, которого явно убили – сотрудники следственного комитета обнаружили колотую рану в области сердца.
Следователи заподозрили в убийстве соседа, который конфликтовал с погибшим за несколько дней до преступления. Вчера, 7 августа, его задержали и заключили под стражу.
По версии следствия, сосед ударил неприятеля ножом в сердце из личных неприязненных отношений. После этого мужчина закрыл квартиру на ключ и пытался скрыть следы преступления. Ему это удавалось почти неделю.
Как рассказали «Омск-информу» в следственном комитете, убитый насолил своему соседу неопрятностью. По словам подозреваемого, погибший не убирался в комнате, а последней каплей стало то, что он вышел из туалета со спущенными штанами.