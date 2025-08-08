Подозреваемого в преступлении уже задержали.

В понедельник, 4 августа, в квартире дома на улице Вокзальной в Омске правоохранители нашли разлагающийся труп. Установлено, что это ранее судимый мужчина, которого явно убили – сотрудники следственного комитета обнаружили колотую рану в области сердца.

Следователи заподозрили в убийстве соседа, который конфликтовал с погибшим за несколько дней до преступления. Вчера, 7 августа, его задержали и заключили под стражу.