Омск-Информ
·Происшествия

Авария произошла вчера.
Вчера днем, 7 августа, сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на бульваре Архитекторов.
Предварительно установлено, что автомобиль марки «Рено-Логан», управляемый 56-летним мужчиной, двигавшийся со стороны Ватутина по бульвару Архитекторов в сторону проспекта Комарова, вблизи здания № 13, нарушил правила безопасного движения и совершил столкновение с транспортным средством «Лада-Гранта», которым управлял другой 56-летний мужчина.
В результате аварии медицинская помощь потребовалась 16-летней пассажирке автомобиля «Лада-Гранта».
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова
