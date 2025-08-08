20-летний игрок «Авангарда» признан главным молодым открытием команды.

Журналист Адам Кимельман в статье на официальном сайте НХЛ назвал пятерку самых перспективных молодых игроков «Колорадо Эвеланш» в предстоящем сезоне. Главным проспектом американской команды стал 20-летний защитник омского «Авангарда» Михаил Гуляев.

На драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года защитника выбрали в первом раунде под общим 31-м номером. Право на молодого игрока получил клуб «Колорадо Эвеланш», который рассчитывает на его развитие и будущее усиление состава.

Помимо «ястреба», в пятёрку вошли еще два россиянина – вратарь Илья Набоков и нападающий Никита Прищепов.

Напомним, что в прошлом сезоне Гуляев провел за «Авангард» 67 матчей в регулярном чемпионате, забросил 7 шайб и отдал 8 результативных передач. В плей-офф он сыграл 13 встреч, в которых добавил к своей статистике еще 3 результативных очка.