За ремонт ветхих зданий, в свою очередь, придется отдать миллионы.

Власти Омска приглашают предпринимателей к сотрудничеству в восстановлении объектов культурного наследия. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, арендаторы смогут получить здания в пользование на срок от 20 до 40 лет по символической ставке – 1 рубль за квадратный метр в год.

– После недавнего моего сообщения об уникальном, но нуждающемся в восстановлении здании в Газетном переулке, д. 3, к нему появился предметный интерес со стороны потенциальных инвесторов. Надеюсь, у этой истории будет хороший конец, но почему бы параллельно не начать писать новые, – заявил мэр.

В мэрии рассчитывают, что внимание удастся привлечь и к другим историческим постройкам. Большинство из них находится в центре Омска и имеет выгодное расположение: это дома на Почтовой, 34, Рабиновича, 88, Успенского, 4, а также несколько зданий на Учебной (53, 55, 57, 78, 80) и Суровцева, 1.

Городские власти готовы помочь предпринимателям перевести эти дома в статус нежилых, чтобы их можно было использовать для бизнеса. Главное условие – восстановить архитектурный облик и сохранить историческую ценность зданий.