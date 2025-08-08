Знаменитый нападающий узнал о мальчике с синдромом Ульриха и пригласил его в Москву.

Восьмилетний мальчик Леша Дзекун, страдающий редкой болезнью, встретился со своим кумиром известным хоккеистом Александром Овечкиным. История маленького омича тронула сердце легенды, и он сделал все возможное, чтобы исполнить мечту юного фаната.

Несколько месяцев назад Леша познакомился с великим хоккеистом через социальные сети. Узнав о нелегких обстоятельствах жизни Леши, Александр не остался равнодушным. Вскоре последовало приглашение на московский турнир Ovi Cup, сообщает РЕН ТВ.

Леша живет с серьезным заболеванием – синдромом Ульриха, делающим передвижение практически невозможным. Во всем Омске такой диагноз только у него одного. Однако страсть к хоккею привела его в местную секцию адаптивного хоккея, где он занимается дважды в неделю, и даже является капитаном.

– Если тренеры доверяют такую ответственность, значит ты настоящий капитан, настоящий лидер, – написал мальчику Овечкин.

Из-за своего заболевания Леша испытывает значительные трудности при движении по льду, используя руки для отталкивания, как это делают остальные игроки. Поэтому ему постоянно помогает отец.

На вопрос, сбылась ли твоя мечта, Леша ответил: «Даже больше, чем я представлял».