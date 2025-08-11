Какую угрозу несут сердечно-сосудистые заболевания и как их профилактировать, рассказала главврач кардиоспансера, профессор Ольга Кореннова.

Ежедневно только в стационар клинического кардиологического диспансера скорая привозит свыше 45 человек с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инфарктами миокарда и инсультами. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Но ведь таких сосудистых катастроф можно было избежать, если бы люди внимательней относились к собственному здоровью и прислушивались к своему организму.

О том, как это делать и какую угрозу жизни и здоровью несут сердечно-сосудистые заболевания, специалистам Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказала главный врач кардиологического диспансера, главный внештатный кардиолог Минздрава Омской области, доктор медицинских наук, профессор Ольга Кореннова.

Боль в сердце? Срочно набирайте «03»!

– Ольга Юрьевна, назовите самые распространённые и опасные заболевания сердечно-сосудистой системы, от которых люди больше всего гибнут или становятся инвалидами.

– Среди всех заболеваний системы кровообращения наиболее распространёнными являются артериальная гипертония и нарушение ритма сердца. Данные состояния не всегда приводят к смерти, если вовремя обратиться за медицинской помощью. Но если пропустить момент возникновения и начало лечения заболевания, то это точно приведёт к инфарктам, инсультам, сердечной недостаточности, от которых, как правило, люди умирают. При этом нарушения ритма сердца изначально тоже могут быть крайне опасными для жизни.

Бич нашего, в том числе трудоспособного, населения – ишемическая болезнь сердца. Сейчас инфаркт и ишемический инсульт в 30–35 лет, к сожалению, не редкость. Что-то происходит с нашей генетикой, с образом жизни, может быть, с внешней средой. Сейчас у нас в реанимации лежат 4 человека в возрасте до 50 лет с инфарктами и инсультами, причина которых – в нарушении липидного обмена – это отложение «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности) в сосудистые стенки и формирование атеросклеротических бляшек, то есть закупорка сосудов. У кого-то это произойдёт в сосудах мозга, у кого-то – сердца, у кого-то – почек и т. д. При физической нагрузке наше сердце начинает интенсивно сокращаться, чтобы доставить больше крови, питательных веществ и кислорода к органам и тканям, а сосуд не может такую порцию пропустить из-за образовавшейся в нём холестериновой бляшки. Возникает недостаточность кровоснабжения сердечной мышцы, в ряде случаев – инфаркт миокарда.

– Но ведь все эти заболевания не возникают на пустом месте. Каковы причины и факторы риска их появления и развития?

– Чаще всего причинами являются артериальная гипертония, нарушение липидного (холестеринового) обмена, то есть атеросклероз, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем. При ожирении лишний вес проявляется не только снаружи, сердце тоже становится «жирным», повреждается его проводящая система.

– Как курение влияет на наше сердце и сосуды, ведь многие считают его безопасной привычкой, а некоторые и вовсе игнорируют его вредное воздействие на организм?

– Курение влияет на все, поскольку главное в нем никотин и продукты его горения. И легкие сигареты, и средства электронной доставки никотина – все наносит вред организму, особенно в плане развития онкологических заболеваний. Никотин и продукты горения сразу поступают в мелкие сосуды в наших легких, напрямую повреждают внутреннюю оболочку артерий, сердца, мозга, почек. Облитерирующий атеросклероз – это поражение периферических сосудов ног, когда человеку становится трудно передвигаться.

О таких людях говорят: «Все сосуды прокурил». К сожалению, распространенность курения сейчас очень высока: у нас, по данным эпидемиологических исследований, курят 50 % женщин, т. е. фактически столько же, сколько и мужчин. И в нашем стационаре больше пациентов-курильщиков. Правда, бывают случаи, когда инфаркт буквально «вылечивает» от курения: попадая в больничные стены, некоторые пациенты переосмысливают свою жизнь и решают бросить курить. Тем более больной понимает: если он продолжит курить, ситуация с инфарктом может повториться и в дальнейшем.

– Ольга Юрьевна, давайте напомним нашим читателям признаки инфаркта и инсульта.

– Признаки инфаркта: сильная боль за грудиной, отдающая в левую руку или челюсть, или спину, потливость, страх, слабость. Через 15–20 минут такого состояния сердце начинает как бы «засыпать», беречь свою энергию. Если не помочь человеку, такое состояние приведет к некрозу (отмиранию) сердечной мышцы.

Признаки инсульта: нарушение движения, речи, «перекошенное» лицо, неправильная улыбка, иногда потеря сознания.

Очень важно в таких случаях позвонить по 03 или 112, вызвать скорую помощь, которая отвезет больного в стационар, где врачи ему помогут прервать течение инфаркта или инсульта и тем самым спасти жизнь и здоровье.

– Каковы первые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний? Что должно побудить человека заподозрить у себя неполадки с сердцем?

– Давящая боль за грудиной, возникающая при физической нагрузке. И здесь самое главное – остановиться, побыть некоторое время в покое. Если это не инфаркт, то боль пройдет в течение полутора минут. Таковы признаки стенокардии (или, как раньше называли, грудной жабы), и при их возникновении тоже необходимо обратиться к врачу.

«Бег – к инфаркту, ходьба – от инфаркта»

– Как избежать в своей жизни инсульта и инфаркта? Ваши рекомендации.

– Ответ прост – вести здоровый образ жизни с самого детства. Это регулярная, умеренная физическая активность, не путать со спортом – интенсивные физические нагрузки ничего хорошего нашему организму не дают. Правильное питание: ограничение потребления простых углеводов, сахара и соли, предпочтение следует отдавать белковой пище, овощам и фруктам. Отказ от вредных привычек: курения и злоупотребления алкоголем.

Необходимо следить за цифрами артериального давления. Для всех людей норма составляет менее 140/90 мм рт. ст., норма для старшего поколения – менее 130/80 мм рт. ст., желательно не ниже 120. Нужно знать также уровень глюкозы (норма меньше 6,0 ммоль/л натощак), уровень холестерина и его фракций (липидный спектр). Есть и еще один фактор риска раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний – липопротеин (а). Его повышенная концентрация. может свидетельствовать о том, что человек склонен к тромбообразованию, атеросклерозу, сосудистым катастрофам.

Это генетика, и раз в жизни можно определить у себя концентрацию данного липопротеина, сдав кровь. Чем раньше мы будем знать значение ЛП(а), тем быстрее начнем работу по предупреждению инфарктов и инсультов.

Ну и, конечно же, не следует отказываться от бесплатной диспансеризации и профосмотров, это поможет выявить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и своевременно начать лечение.