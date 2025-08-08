По прогнозу синоптиков, на выходных потеплеет и дожди почти прекратятся.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу в Омской области все еще ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +19...+24 градуса. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

В воскресенье потеплеет до +22...+27 °С. Существенных осадков не ожидается. Ветер также ослабнет, до 6–11 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске в субботу будет до +20 °С, а в воскресенье – до +23 градусов. Оба дня возможен небольшой дождь. В понедельник температура достигнет +25 °С, но уже со вторника начнется похолодание. Температура в городе опустится до +19 °С. Осадки будут усиливаться.