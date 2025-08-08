Рост заявок сделал поступление сложнее.

В Омской области завершился основной этап приема документов в вузы. По данным миннауки региона, заявок стало больше, чем в прошлом году. Это привело к росту конкурса и проходных баллов.

В ОмГУ им. Достоевского документы подали 6080 абитуриентов, оформив свыше 21 тысячи заявлений. На бюджетные места приняли только 579 студентов – остальным придется искать другие варианты. Особенно сложно было поступить на инженерные направления: конкурс вырос, а минимальный балл поднялся с 144–150 до 170–180.

В Омский политех в этом году поступило более 24 тысяч заявлений – на 39 % больше, чем в прошлом. Университет полностью закрыл прием на бюджет: студентами стали 1853 человека. Средний проходной балл вырос на 22 и достиг 187. На технические направления стало поступать сложнее – по некоторым конкурс доходил до шести человек на место. Лидерами по популярности стали «Нефтегазовое дело», «Биотехнология» и программы «Крылья Ростеха». Не остались без внимания и «Дизайн», «Психология служебной деятельности», «Туризм» и ИТ-специальности.

В СибАДИ в этом году поступило 3305 заявлений, из которых 2802 – на бюджетные места. Здесь фиксируют рост конкурса, повышение минимальных проходных баллов на инженерные и педагогические специальности, а также увеличение среднего балла ЕГЭ примерно на 20 %. Среди лидеров – «Архитектура», «Строительство», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Информатика и вычислительная техника», «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Наземные транспортно-технологические средства».

В Омский ГАУ в этом году поступило более 10 тысяч заявлений на 912 бюджетных мест. Наибольший интерес у абитуриентов вызвали ветеринария, агроинженерия, зоотехния, агрономия, биотехнология, прикладная геодезия и ряд других специальностей.

В ОмГУПС подали 15 тысяч заявлений, из которых 11 тысяч – на бюджетные места. Это почти на 50 % больше, чем в 2024 году. Наибольшей популярностью пользуются транспортные и IT-направления.

Приемная кампания в вузах региона еще продолжается: до конца августа идет набор в магистратуру, аспирантуру и на платное обучение.