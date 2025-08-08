Отопление установили поверх французских окон и уже залитых полов.

Участники ЖСК «Дом на Тарской», ожидающие свои квартиры с 2006 года, возмущены качеством работ на объекте. Как сообщают подписчики телеграм-канала «Новости Омска | Жесть», в дом, предназначенный для передачи обманутым дольщикам, установили батареи поверх уже смонтированных французских окон и залитых полов.

Омичи уверены, что такие работы были выполнены с ведома подрядчика, а возможно, и под контролем представителей Фонда помощи обманутым дольщикам и Министерства строительства Омской области.

– Мы ждем свои квартиры с 2006 года – почти 20 лет! Теперь все придется переделывать. При этом вложены федеральные деньги, – отмечают дольщики.

Они обратились к минстрою, прокуратуре, Госстройнадзору и другим ответственным структурам с требованием дать официальный ответ и проконтролировать ситуацию.