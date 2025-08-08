Омск-Информ
Общество

Жители жалуются на лужи и воду, затапливающую подвалы старинных зданий.

На улице Ленина после очередного ливня вновь образовались большие лужи - вода не уходит из-за засоренных ливневок. 

Как пишут очевидцы в группе «Голос Омска» во «ВКонтакте», дождевая вода стекает прямо в подвалы зданий, часть из которых имеет статус памятников архитектуры.

Местные жители опасаются, что регулярные подтопления могут повредить фундаменты старинных построек и нанести ущерб архитектурному облику центра города. Омичи просят городские службы оперативно заняться прочисткой ливневой канализации, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.

Алексей Новиков
