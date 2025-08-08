Из рациона стоит исключить жареное, шоколад и кофе.

Летом изжога может стать частым спутником неправильного питания. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог и гепатолог Мария Петраченкова. По её словам, избежать неприятных симптомов поможет отказ от ряда продуктов - и на то есть веские причины.

- При изжоге рекомендуется исключить из рациона не только жареное, соленое и острое, но также шоколад и кофе, - отметила Петраченкова.

Кроме того, врач подчеркнула важность питьевого режима: достаточное количество воды снижает риск появления изжоги.

Провоцирующими факторами могут стать и поздние ужины, особенно если после них человек ведет активный образ жизни - занимается спортом, работает на даче, играет в подвижные игры или идёт купаться.

Некоторые медикаменты также способны вызывать изжогу. Как пояснила Петраченкова, например, препараты от боли в спине могут раздражать слизистую желудка и пищевода. В подобных случаях она советует обратиться к врачу, чтобы подобрать более щадящие аналоги.