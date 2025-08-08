Почти 600 человек поступили в вуз на бюджетные места.

В ОмГУ имени Ф. М. Достоевского завершился основной этап зачисления на бюджет. На бакалавриат приняли 579 выпускников школ, гимназий и колледжей. В числе поступивших много иностранцев и жителей других регионов России.

В текущую приемную кампанию 6080 абитуриентов подали в вуз более 21 220 заявлений. 60 % заявлений (12 761) были направлены через ЕПГУ.

Иностранные абитуриенты подавали заявления и обращались в приемную комиссию через личный кабинет на сайте вуза. Для общения с абитуриентами в ОмГУ использовали все доступные способы связи: телефон, группы в телеграмме и электронную почту.

Самые высокие проходные баллы сложились на направлениях «Юриспруденция» (278 баллов), «Лингвистика» (271), «Филология» (261), «Международные отношения» и «Экономика» (по 253 балла). Более высокий конкурс сложился на инженерные направления, вырос и конкурсный балл с 144–150 до 170–180 баллов.

Абитуриентка с самыми высокими баллами поступила на химический факультет по направлению «Химия». Выпускница из Татарска Новосибирской области получила 295 баллов по результатам ЕГЭ (по 100 баллов по химии и русскому языку и 95 за экзамен по биологии). Аттестат с отличием, как индивидуальное достижение, принес девушке дополнительные 10 баллов. Таким образом, в сумме она набрала 305 баллов.

Среди зачисленных в ОмГУ имени Достоевского три омича – победителя олимпиад, включенных в список министерства образования и науки. Двое поступили на направление «Юриспруденция», один – на «Прикладную математику и информатику». Один из ребят – победитель Всероссийской олимпиады школьников. Победа в этой олимпиаде дает право выбрать любой вуз страны и поступить без вступительных испытаний. Победитель выбрал юридический факультет ОмГУ.

В 2025 году более чем в два раза выросло количество абитуриентов, зачисленных в ОмГУ по отдельной квоте. В прошлом году этой льготой воспользовались 16 человек, то в 2025-м зачислено 37 абитуриентов. Один из них – участник СВО, а остальные 36 – дети участников СВО.

Представители этой льготной категории выбрали разные направления подготовки, но наиболее популярными среди них оказались «Психология», «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент» и «Лингвистика».

По особой квоте (дети-сироты, инвалиды) зачислили 22 человека. Четыре абитуриента поступили по направлениям от предприятий (целевая квота). В числе заказчиков – ОНИИП, Росстат, Федеральная служба судебных приставов. Самые высокие баллы у абитуриента, зачисленного на направление «Радиофизика», – 211 баллов. Это будущий специалист для Омского НИИ приборостроения.

205 баллов у абитуриента, который поступил по направлению территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области. Студент будет обучаться по специальности «Государственное и муниципальное управление». Направление «Экономика» выбрал абитуриент (195 баллов) – будущий сотрудник Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области.

Добавим, что ОмГУ продолжает прием документов, уточнить подробности можно по телефону приемной комиссии +7 (3812) 22-97-72.