Авария произошла из-за невнимательности водителя.

Сегодня, 7 августа, в 14:30 в дежурную часть ОМВД России по Марьяновскому району поступила информация об аварии на трассе Челябинск – Новосибирск. Как выясняли сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП в районе 741-го километра, 58-летний водитель «Мицубиси», разворачиваясь с правой обочины дороги, не убедился в безопасности маневра. Последствием беспечности водителя «японца» стало столкновение с «Черри» под управлением 50-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель «Мицубиси» скончался на месте происшествия, а водитель «Черри» и двое его пассажиров – 16-летний юноша и 62-летний мужчина были госпитализированы с травмами различной тяжести.

Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в процессе расследования.