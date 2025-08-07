На его глазах произошла кража.

Жительница Ленинского округа лишилась телефона, спасая птенца. Как сообщили в полиции, 31-летняя женщина возвращалась с работы и обнаружила в кустах стрижонка, который выпал из гнезда. Она посадила птицу в коробку и отправилась в ветеринарную клинику.

Один из мужчин, чья компания отдыхала неподалеку, вызвался помочь женщине. Клиника оказалась закрытой, тогда новый знакомый пошел за помощью к приятелю. Женщина какое-то время сидела на лавочке у его дома, а потом обнаружила, что из кармана пропал телефон.

Омичка оценила ущерб в 5000 рублей. Как выяснили полицейские, 49-летний вор сдал устройство в ломбард за 1500 рублей. Деньги ранее судимый мужчина потратил на спиртное.

Отметим, что для маленького стрижа омичка нашла добрые руки. Телефон ей вернули.