Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На его глазах произошла кража.
Жительница Ленинского округа лишилась телефона, спасая птенца. Как сообщили в полиции, 31-летняя женщина возвращалась с работы и обнаружила в кустах стрижонка, который выпал из гнезда. Она посадила птицу в коробку и отправилась в ветеринарную клинику.
Один из мужчин, чья компания отдыхала неподалеку, вызвался помочь женщине. Клиника оказалась закрытой, тогда новый знакомый пошел за помощью к приятелю. Женщина какое-то время сидела на лавочке у его дома, а потом обнаружила, что из кармана пропал телефон.
Омичка оценила ущерб в 5000 рублей. Как выяснили полицейские, 49-летний вор сдал устройство в ломбард за 1500 рублей. Деньги ранее судимый мужчина потратил на спиртное.
Отметим, что для маленького стрижа омичка нашла добрые руки. Телефон ей вернули.
Андрей Андреев
·Общество

На его глазах произошла кража.
Жительница Ленинского округа лишилась телефона, спасая птенца. Как сообщили в полиции, 31-летняя женщина возвращалась с работы и обнаружила в кустах стрижонка, который выпал из гнезда. Она посадила птицу в коробку и отправилась в ветеринарную клинику.
Один из мужчин, чья компания отдыхала неподалеку, вызвался помочь женщине. Клиника оказалась закрытой, тогда новый знакомый пошел за помощью к приятелю. Женщина какое-то время сидела на лавочке у его дома, а потом обнаружила, что из кармана пропал телефон.
Омичка оценила ущерб в 5000 рублей. Как выяснили полицейские, 49-летний вор сдал устройство в ломбард за 1500 рублей. Деньги ранее судимый мужчина потратил на спиртное.
Отметим, что для маленького стрижа омичка нашла добрые руки. Телефон ей вернули.
Андрей Андреев